Für den Besuch am Sonntagmorgen sei der Mann namens Ismael Garcia Oliveira aus dem Ausland angereist, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntagnachmittag mitteilte.

Wo sich der Mann und das Kind Noah aufhalten, ist derzeit unklar. Die beiden konnten trotz intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl und der Kantonspolizei Zürich nicht gefunden werden.

Signalement: Der Mann ist etwa 180 Zentimeter gross, hat eine eher athletische Statur, braune Haare und trägt einen Drei-Tage-Bart; die Kleidung ist unbekannt. Am rechten Oberarm hat er einen Mickey-Maus und am linken Handgelenk den Namen Noah tätowiert. Der Knabe hat braune mittellange Haare und an der linken Wange eine Narbe. Er trägt einen Body mit grau/blauen Autos sowie blau-rot gestreifte Socken.

Es wird nicht ausgeschlossen, dass sich der Spanier mit seinem Sohn ins Ausland abgesetzt hat. Die Kantonspolizei hat eine Fahndung eingeleitet.