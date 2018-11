Nach der Frau suchte die Polizei auch via Aufruf in den Medien. Am Freitagmorgen wurde sie nun in einem Waldstück bei Niederweningen tot aufgefunden. Gemäss bisherigen Erkenntnissen bestehen keine Anhaltspunkte für ein Drittverschulden am Tod der Frau, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich.