Donald Trump sei "wahrscheinlich ganz in Ordnung", ja sogar "ein guter Freund von mir", sagte der 69-jährige Rockmusiker im Interview mit der "Welt am Sonntag". "Er kam mal zu einigen Aerosmith-Konzerten, sass dort mit Melania in der vierten Reihe. Meine Freundin hatte mal für Melania gearbeitet."

Zu Trumps Politik geht Tyler allerdings auf Distanz. "Ich weiss auch nicht, was ihn reitet. Wir sind alle erstaunt, was er anstellt", sagte er. Trump "schockiert gerade die ganze Welt mit seinem Verhalten". "Wir haben alle Angst vor dem, was da gerade passiert", fügte Tyler hinzu.

Tyler war 2015 während des Wahlkampfes mit Trump aneinandergeraten. Damals hatte der Präsidentschaftsanwärter der Republikaner den Aerosmith-Hit "Dream On" während seiner Kampagne gespielt. Tyler wollte dies nicht. Erst als ihm sein Anwalt eine Unterlassungsklage geschickt habe, habe Trump aufgehört, den Song zu spielen.