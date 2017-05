Dies berichtete die Zeitung "De Limburger" am Wochenende unter Berufung auf einen Sprecher der Staatsanwaltschaft in Haarlem. Angaben über die Höhe des Bussgeldes wollte der Sprecher nicht machen. Der 67-Jährige habe im Sommer vorigen Jahres eine Drohne während eines Freiluftkonzerts im Stadtzentrum fliegen lassen. Flüge von Drohnen über Innenstädten sind in den Niederlanden verboten.

Produzent Pierre Rieu, ein Sohn des Geigers, bestätigte Angaben der Staatsanwaltschaft, wonach die Busse bezahlt sei: "Die Drohne ist wieder in unserem Besitz", sagte er der Zeitung. Er betonte, das Fluggerät sei zu keinem Zeitpunkt direkt über den Konzertbesuchern in Maastricht geflogen.

Erst vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass die niederländische Arbeitsinspektion ein Bussgeld gegen Rieus Produktionsfirma verhängt hatte: Dabei ging es um eine Gruppe jugendlicher Panflötenspieler aus Rumänien, die später als erlaubt - nach 23 Uhr - aufgetreten waren.