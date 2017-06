Am Dienstag veröffentlichte Chopra auf Twitter ein Bild von sich mit Modi, der zu Regierungskonsultationen in der deutschen Hauptstadt war. Es hagelte daraufhin Kritik in den sozialen Medien an dem kurzen Kleid, das Chopra bei dem Treffen getragen hatte. "Zeigen Sie beim nächsten Mal bitte mehr Verstand und Manieren", schrieb etwa ein User.

Etwas später veröffentlichte die frühere "Miss World" auf Instagram Fotos von sich am Holocaust-Mahnmal. Erneut gab es entrüstete Reaktionen indischer Nutzer. "Ich habe Sie für eine vernünftige Person gehalten, bis ich ihre Selfies vom Holocaust-Mahnmal gesehen habe", lautete eine. Es zeige mangelndes Fingerspitzengefühl, an einem Ort der Erinnerung an ein so schreckliches Ereignis Selfies zu machen, urteilten einige indische Medien. Die Fotos waren am Donnerstag nicht mehr auf Chopras Instagram-Profil zu sehen.

Der Bollywood-Star war zur Europapremiere des Films "Baywatch" nach Berlin gekommen. Darin spielt sie an der Seite der US-Kollegen Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron.