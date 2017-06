In der letzten Episode prüften Elis Freunde Nico und Fabienne die beiden verbliebenen Kandidaten Anthony und Vasco auf Herz und Nieren. In diesem Fall hiess das, sie stellten ihnen Fragen wie "Bist du verliebt?" oder "Was hast du gedacht, als du Eli zum ersten Mal gesehen hast?". Obwohl die Freunde der "Bachelorette" eher zu Vasco tendierten, entschied sich die St. Gallerin für den jüngeren Personal Trainer aus Zürich, der ihr einen Diamant-Ring und zwölf Kinder versprach.

Die Dreharbeiten in Thailand wurde schon vor Monaten abgeschlossen. Ob Eli und Anthony noch immer ein Paar sind, erfahren die 3+-Zuschauer am Montag in einer letzten Sendung.