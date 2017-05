Was das TV-Publikum schon von der ersten Folge an wusste, brauchte bei Eli etwas länger, bis es durchgesickert war: Toby, 32, von Beruf Briefmarkenhändler, Typ Teddybär, passte schlicht und einfach nicht zu der selbstbewussten St. Gallerin. Am Montag gab die "Bachelorette" Toby schliesslich keine Rose, mit der Begründung, er sei ihr zu lieb. Dabei beteuerte der Luzerner nach seinem Ausscheiden, er könne durchaus auch "crazy" sein.

Auch der Basler Nunzio, bereits Vater von zwei Kindern, konnte bei der 28-Jährigen am Montag nicht punkten. Als Eli ihn fragte, was er von ihren vielen Reisen halten würde - sie ist Illusionistin und hat Auftritte auf der ganzen Welt - sagte der 34-Jährige mit italienischen Wurzeln, er würde ihr das "nicht verbieten". Das Wort "verbieten" gefiel der schönen Junggesellin gar nicht, für Nunzio gabs keine Rose.

Auch Josué konnte Eli nicht von sich überzeugen, viel mehr als einen beeindruckenden Hüftschwung und einen ebensolchen Körperbau hatte der gebürtige Kubaner nicht zu bieten. "Bei uns wird es nie für eine Beziehung reichen", sagte die St. Gallerin am Montag denn auch zum 25-jährigen Personal Trainer.