US-Sängerin Barbra Streisand trauert um ihre Hündin Samantha. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte die 75-Jährige am Wochenende mehrere Fotos, die sie zusammen mit der weissen Hündin der Rasse Coton de Tuléar zeigen. «Möge sie in Frieden ruhen.»