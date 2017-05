Diese habe ihn schon am Arm gehalten hat, als er noch ein Kind war, sagte der 80-Jährige bei einer Wahlveranstaltung am Montagabend in Monza. Die 64-jährige Brigitte Macron war einst Lehrerin des jetzigen Präsidenten.

Im Netz erntete Berlusconi viel Spott für seinen Kommentar. Berlusconi ist bekannt für seine Vorliebe für junge Frauen. Derzeit ist er mit der 49 Jahre jüngeren Francesca Pascale zusammen. Im Prozess um "Bunga Bunga"-Partys wurde ihm Sex mit minderjährigen Prostituierten vorgeworfen. Der Prozess endete 2015 mit einem Freispruch mangels Beweisen.