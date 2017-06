Ausserdem habe sie dank ihrer Lieblingsbeschäftigung immer etwas zu verschenken an Weihnachten, sagte die 36-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Mein armer Assistent muss die ganze Zeit das Garn herumschleppen."

Nach vielen Jahren als Frontfrau der Erfolgsband Gossip ("Heavy Cross") erscheint am Freitag, 16. Juni, Dittos erstes Soloalbum. "Fake Sugar" wolle keine bestimmte Schublade bedienen, so die Sängerin. "Es soll kein Country-Album sein, kein Dance- oder Rock-Album. Es ist einfach wie es ist." Auf ihrer aktuellen Tour macht sie Halt am Montreux Jazz Festival, am Openair St. Gallen und im Herbst im Zürcher Volkshaus.