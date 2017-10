"Mi Gente" stand zuvor elf Wochen auf Platz zwei der Billboard Latin Song Charts. Beyoncé will mit dem Remix des jüngsten Erfolgshits des kolumbianischen Reggaeton-Musikers J Balvin den Opfern der jüngsten Hurrikan-Serie und des schweren Bebens in Mexiko unter die Arme greifen.

Es ist Beyoncés erster neuer Song seit der Geburt ihrer Zwillinge im Juni. Sie singt in dem Lied teilweise auf Spanisch. In den englischen Passagen erwähnt die Musikerin ihre Zwillinge und ruft zur Unterstützung der Menschen in "Texas, Puerto Rico, von den Inseln bis Mexiko" auf.

Zuvor stand "Despacito" des puertoricanischen Sängers Luis Fonsi und Rapper Daddy Yankee, an dem später auch Teeniestar Justin Bieber mitgewirkt hatte, 35 Wochen auf Platz eins der Charts. Nur Enrique Iglesias' "Bailando" stand länger an der Spitze der US-Hitparade - für ganze 41 Wochen.

https://www.youtube.com/watch?v=APHgDFRpCi0