Bundespräsidentin Doris Leuthard weilt zurzeit in Südamerika. In Argentinien hat sie sich diese Woche mit ihrem argentinischen Amtskollegen Mauricio Macri in Buenos Aires getroffen, um über die Intensivierung des Handels zwischen der Schweiz und Südamerika zu sprechen.

Auf dem Reiseplan stand auch ein Treffen mit argentinischen Auslandschweizern in der Residenz des Botschafters. Die Bundespräsidentin liess es sich dabei nicht nehmen, unter den Augen der zahlreichen Gäste einen Tango zu tanzen und erntete dafür viel Applaus.

Rund 16‘000 Schweizerinnen und Schweizer leben in Argentinien. Sie bilden die grösste Auslandschweizergemeinschaft Lateinamerikas. (cze)