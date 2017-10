Eigentlich sei sie in Deutschland doch gar nicht so bekannt, sagt die 46-jährige Künstlerin in der für sie typischen leisen Art.

Dann lacht sie beim Interview mit der dpa in Berlin laut auf, als sie die Facebook-Seite des Lokals sieht: "Das ist lustig. Und noch lustiger ist, dass sie meinen Namen falsch geschrieben haben." Dort steht ein "h" ganz am Ende: "Charlotte Gainsbourgh".

Der Geschäftsführer der Bar erläutert später am Telefon, der Buchstabe sei mit einem "Augenzwinkern" in Richtung des Stars angehängt worden. Man wollte das französische Image anklingen lassen, aber trotzdem zeigen, dass der Name ein Kunstgriff sei.

Die neue CD "Rest" von Charlotte Gainsbourg - Tochter von Jane Birkin und Serge Gainsbourg - erscheint am 17. November. Schon ab 19. Oktober ist sie in einer Nebenrolle in der Verfilmung des Joe-Nesbø-Thrillers "Schneemann" im Kino zu sehen.