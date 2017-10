Details zu ihrer Rolle in "Mamma Mia, Here We Go Again!" waren dem Filmblatt "Variety" allerdings keine bekannt. Die Dreharbeiten sind bereits im September angelaufen. Von der Originalbesetzung sind unter anderem Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Colin Firth und Christine Baranski dabei.

Die erste Kinoversion (2008) des Abba-Musicals wurde von der Britin Phyllida Lloyd inszeniert, bei der Fortsetzung führt der Drehbuchautor Ol Parker ("The Best Exotic Marigold Hotel") Regie. Cher hat in über einem Dutzend Filmen mitgespielt. Sie gewann 1988 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für "Mondsüchtig".