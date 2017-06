Moretz spricht in dem Animationsfilm "Red Shoes & the 7 Dwarfs", der 2018 in die Kinos kommen soll, den Hauptcharakter.

Die südkoreanische Filmfirma hatte das Plakat bei den Filmfestspielen in Cannes präsentiert. Es zeigt ein dünnes Schneewittchen mit High Heels neben einer kleineren, fülligeren Version der Märchenfigur und dem Satz: "Was wäre, wenn Schneewittchen nicht mehr schön wäre und die sieben Zwerge nicht mehr so klein?" Viele kritisierten das Poster als "Body Shaming". Das sind abfällige Kommentare zum Aussehen Anderer.

"Es tut mir leid für die Beleidigung, die ausserhalb meiner kreativen Kontrolle lag", twitterte Moretz ("Bad Neighbors 2"). Die Filmfirma hat die Marketingkampagne inzwischen gestoppt. Sie habe den gegenteiligen Effekt von dem gehabt, was man erreichen wollte, sagte ein Verantwortlicher dem US-Sender CNN.