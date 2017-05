Mit der neuen Sendung wolle man die "gesellschaftspolitische Debatte" verstärken, schrieb das SRF in seinem Communiqué. Die beiden Moderatoren diskutieren mit ihren Gästen ein Thema, das zuvor von einem "Reporter"-Film eingeführt wird.

Mitreden in der Live-Sendung können Protagonisten des Films, geladene Gäste sowie das Fernsehpublikum. Die Debatte leiten werde Projer, Rigozzi bringe Meinungen, Fragen und Geschichten des Publikums ein.

Die erste von drei Sendungen in diesem Jahr wird am Sonntag, 11. Juni, um 21.40 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. In Zukunft seien vier Folgen pro Jahr vorgesehen, schrieb das SRF weiter.