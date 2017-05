Eine 18-jährige Schulabbrecherin aus Rheinland-Pfalz hat «Germany's next Topmodel» gewonnen. Modelmama Heidi Klum entschied sich in der zwölften Staffel am Ende für Céline Bethmann aus Koblenz. 49 andere «Mädchen» hatten im Laufe der 16 Episoden das Nachsehen.