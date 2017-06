Als Regisseur etwa von "Gran Torino" oder "Flags of our Fathers" liess der 87-jährige Eastwood seinen 31-jährigen Sohn erst in wenigen Filmen mitspielen und gab ihm dann nur kleine Nebenrollen. "Mein Vater ist sehr altmodisch. Er wollte mich auf keinen Fall begünstigen und war sehr streng", sagte Scott Eastwood der "Welt am Sonntag".

Er sei seinem Vater sehr dankbar für die Vermittlung von Werten wie Pünktlichkeit oder Respekt, sagte der Sohn. Er besuche seinen Vater, so oft er kann: "Ich wünsche mir mehr Zeit mit ihm." Scott Eastwoods neuester Film "Overdrive" startet am kommenden Donnerstag in den Deutschschweizer Kinos.