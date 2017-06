Somit erfüllt sich nicht nur der Traum, mit einem Weltstar die Bühne zu teilen. Wie Damian Lynn im Frühjahr der Schweizerischen Depeschenagentur sda berichtete, erhoffte er sich bei der Veröffentlichung seines Albums "Truth Be Told" im vergangenen März mehr Aufmerksamkeit. Diese dürfte ihm mit diesem Auftritt garantiert sein.

Der 25-Jährige hat 2015 mit dem Song "Memories" auf seinem Debütalbum "Count To Ten" einen Hit gelandet. Die Single "When We Do It" vom neusten Album des Musikers ist laut einer Medienmitteilung des Konzertveranstalters abc Production am Donnerstag der meistgespielte Song eines Schweizer Künstlers in diesem Jahr.

Die Show von Damian Lynn beginnt um 17:45 Uhr. Justin Bieber tritt nach dem weiteren Support Act Halsey gegen 20:30 Uhr auf.