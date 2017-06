Sie schränkte ein: "Ich glaube nicht, dass ich komplett wieder nach Deutschland ziehe. Aber mit Maren Ade würde ich sofort drehen. 'Toni Erdmann' ist ein aussergewöhnlicher Film. Und sie ist eine spannende Frau, die ich hier gerade kennengelernt habe."

Dem Magazin "Gala" gestand Kruger ausserdem, dass sie durch den Dreh des Films "Aus dem Nichts" mit Fatih Akin, für den sie in Cannes ausgezeichnet wurde, eine neue Sicht auf Deutschland bekommen habe: "Ich habe mein Leben als Erwachsene ausschliesslich in Frankreich und in den USA geführt. Und ich habe mich immer wie jemand gefühlt, der nicht ganz dazugehört - selbst in Frankreich, obwohl mein Lebensstil total französisch ist. Doch in Hamburg hatte ich plötzlich nach sehr langer Zeit zum ersten Mal das Gefühl, zu Hause zu sein."