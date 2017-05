Das war insofern nicht fehl am Platz, als dass sich der Auftraggeber in dem Spot zum Thema Liebe ausdrücklich eine Kussszene gewünscht hat. Die beiden Protagonistinnen hatten unter einer Sirupdusche im buchstäblich aneinander zu kleben, wie "blick.ch" in einem Video zeigte.

Dass sie in den Drehpausen weiterschmusten, habe sich "ganz spontan ergeben", sagte die 32-jährige Glauser am Set. Während den Szenen "mussten wir extrem viel lachen, obwohl das Atmen mit der grossen Menge Flüssigkeit etwas schwierig und alles super klebrig war", ergänzte ihre 27-jährige Freundin. Alles in allem hatten die beiden Verliebten jedenfalls viel Spass.