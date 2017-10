Die vorgesehenen Konzerte in Taipei, Osaka, Seoul, Tokio und Hongkong müsse er daher streichen. "Ich warte mal ab, wie es mit der Heilung vorangeht, bevor wir über später geplante Auftritte entscheiden." Auf seiner Tournee sollte der Brite demnächst unter anderem auch auf den Philippinen und in Indonesien, Singapur und Malaysia auf der Bühne stehen.

In einem Nachsatz stellte das Team des Sängers klar, dass es nicht der 26-Jährige selbst war, der diese Zeilen geschrieben hat - "weil seine beiden Arme in Gips beziehungsweise bandagiert sind". Ein Foto zeigt einen rechten Arm, der bis zu den Fingern eingegipst und mit einer schwarzen Bandage umwickelt ist. Am Montag hatte Sheeran seinen 16 Millionen Followern auf Instagram von seinem Sturz berichtet und dazu ein Foto seiner Blessuren veröffentlicht.