Der Zusammenbruch

Doch dann kamen die Panikattacken. So heftig, dass er sich irgendwann nicht mehr aus der Wohnung traute und freiwillig in eine psychiatrische Klinik ging. Dort öffneten ihm die Psychologen die Augen für seine Kindheit. «Die Ängste meiner Eltern haben mir offenbar programmiert, so dass ich eine Angststörung entwickelt habe», sagte er in der Sendung «TalkTäglich» am Mittwochabend auf Tele Züri.

Darüber hat er jetzt geschrieben. «Das Kind meiner Mutter» lautet der Titel seines Buches, das am 25. April erschienen ist.