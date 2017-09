Als oberste Anklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs stand sie ein viertel Jahrhundert lang unter Polizeischutz und wurde stets gefahren. Dem Frauenmagazin "Brigitte Woman" verriet sie in der aktuellen Ausgabe, dass sie beim ersten selbstständigen Stopp an der Zapfsäule vergeblich auf einen Tankwart gewartet habe: "Ich hatte einfach nicht mitbekommen, dass die in der Zwischenzeit abgeschafft worden waren", sagte die Juristin dem Magazin.

Die Tessinerin verliess im August das UN-Hochkommissariat für Kriegsverbrechen. Sie sei frustriert vom Fall Syrien: Sowohl die Opposition als auch die syrische Regierung begehen in dem seit Jahren vom Krieg gebeutelten Land Verbrechen.