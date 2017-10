Den Anfang machte ein Whisky-Glas. Es soll aus dem Originalfilm «Blade Runner» aus dem Jahr 1982 stammen.

Die britische Moderatorin Alison Hammond präsentierte dieses vor Interviewbeginn ihren beiden Gesprächspartnern, den Blade-Runner-Schauspielern Harrison Ford und Ryan Gosling. Das war ein Fehler – oder vielleicht auch nicht.

Ryan Gosling jedenfalls machte mit dem Glas, was man für gewöhnlich damit macht und füllte es mit Whisky. Später genehmigten sich auch Hammond und Ford einen Schluck. Und so wurde das Interview in der Sendung «This Morning» auf ITV ein ganz besonders feuchtfröhliches.

«Ist das ein Interview»

Der Spass begann bereits vor dem eigentlichen Start des Interviews, als Moderatorin Alison Hammond offen zugab, den Originalfilm «Blade Runner». «Ich habe das Gefühl, dass das hier genau darauf hinausläuft», sagte Gosling darauf und goss sich einen Schluck Whisky ein.

Danach war es endgültig vorbei mit der Ernsthaftigkeit. «Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Ist das ein Interview?», fragte Gosling.

Die beiden US-Stars sind seit diesem Donnerstag in «Blade Runner 2049» in den Kinos zu sehen. Das Video des britischen Senders ITV scheint ein Blockbuster zu werden: Es ist bis Freitagmorgen rund 1,7 Millionen Mal aufgerufen worden. (sda/smo)