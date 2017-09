Beim 57 Jahre alten Südtiroler wurde bei einer Untersuchung festgestellt, "dass eine Herzklappe Verkalkungen aufweist und deshalb nicht mehr richtig schliesst", hiess es in der Mitteilung. Rier will sich deshalb Mitte Oktober in Deutschland einer Operation unterziehen. Damit entfallen unter anderem im November geplante Konzerte.

Wie geplant stattfinden sollen aber das sogenannte Spatzenfest in Kastelruth am 6. Oktober und zwei weitere Konzerte Mitte Oktober. "Meine Zuversicht sagt mir, dass ich bis Ende November wieder fit bin", teilte Rier auf der Homepage mit.