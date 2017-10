"So einen als Frau zu befragen, fände ich echt schwierig", sagte die sonst so flexible Moderatorin dem "Migros Magazin". "Vielleicht bin ich auch nur zu verklemmt - ich will zwar immer viel wissen, aber vielleicht eben doch nicht ganz alles."

Ein bisschen Hemmungen hatte Vetsch auch bei ihrem Einsatz in einer südkoreanischen Reisegruppe: Sie habe sich geschämt, dass das Klischee auf sie zutraf und sie ihre Mitreisenden nicht voneinander unterscheiden konnte. Am letzten Reisetag habe sie das ihren neu gewonnenen Freunden und Freundinnen gestanden. Die hätten nur gelacht, so Vetsch, und gesagt, wir Schweizer sähen ja auch alle gleich aus.

Die erste Folge "SRF HE!MATLAND - Mona mittendrin" führt Mona Vetsch am Donnerstag in den offenen Strafvollzug, wo sie Autos repariert.