Die deutsche Zeitschrift "Gala" berichtete am Donnerstag, Madden sei mit Sängerin Jessie J in einem Dinner in Los Angeles gesehen worden. Zwar arbeiten die beiden beruflich zusammen - doch Madden und die 29-jährige Britin waren einst ein Liebespaar und treffen sich seither weiterhin auch privat. Nachdem sie die Fotografen bemerkt hätten, sollen Jessie J und der US-Musiker das Lokal getrennt verlassen haben.

Das Magazin ist überzeugt, dass das Treffen zwischen Madden und seiner Ex Cameron Diaz empfindlich trifft. Denn die Schauspielerin hadere damit, noch immer nicht schwanger geworden zu sein. Zudem habe sie aktuell auch kein grosses Filmprojekt in Planung.