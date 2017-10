"Anfang 20 war ich ein Draufgänger und habe das Partyleben intensiv gelebt, mit allen positiven und negativen Seiten. Ich kam so auch in Kontakt mit Drogen und erlebte deren Exzesse, die sich auch in gewaltsamen Auseinandersetzungen äusserten", vertraute der heute 34-Jährige der Online-Ausgabe der "Schweizer Illustrierten" (SI) an. Strafbar habe er sich nicht gemacht.

Zur obligaten Frage, ob er in der längst abgedrehten Staffel der Show sein Herzblatt gefunden habe, gab er dem "Blick am Abend" die mittlerweile bei diesen Sendungen zum Standard gewordene Antwort "Ich habe mich verliebt" und gegenüber der "SI", ja, er sei vergeben.