Die beiden sollen an einer VIP-Party anlässlich des britischen Glastonbury-Festivals sehr vertraut gewirkt, ja sich "zärtlich berührt" haben und in den frühen Morgenstunden das Fest gemeinsam verlassen haben, berichtete ein Gewährsmann der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun".

Nur wenige Stunden zuvor wollten australische Boulevard-Medien von einem heissen Flirt zwischen dem 53-jährigen Schauspieler und seiner langjährigen Bekannten, US-Model Elle Macpherson, erfahren haben. Bis Pitt wieder offiziell und fest liiert ist, wird es also noch diverse Gerüchte rund um das Liebesleben des US-Amerikaners geben.