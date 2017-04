Das US-Promi-Portal "TMZ.com" am Montag (Ortszeit) berichtete am Montag über das Ehe-Aus und berief sich dabei auf Gerichtsdokumente. Williams und seine Frau Aryn Drakelee-Williams, eine Immobilienmaklerin, sind seit 2012 verheiratet. In der Spitalserie ist der Schauspieler seit 2009 in der Rolle des Arztes Dr. Jackson Avery zu sehen.