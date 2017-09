Und dann sagt Gülsha Adilji noch einen Satz, der die Zukunft der Sendung beeinflussen könnte: "Mami, könntest du jede Mal anrufen?" Deren Reaktion: "Isch guet." Der mütterliche Anruf könnte zum Running Gag der Sendung werden. Ruft Mutter auch heute Mittwoch an?

Und der Vater? Nun, auch der meldet sich per Handy. Allerdings bei der Mutter, was während der Liveschaltung zu hören ist (Video: ab Minute 26) und zur Unterhaltung beiträgt. Die Zuschauerschaft erhält einen spontanen Einblick in den Alltag der Familie Adilji.

«Zoom Kaboom»

Gülsha Adilji ist mit «Zoom Kaboom» seit dem 23. August bei Teleclub Zoom wöchentlich auf Sendung. Das Format läuft jeweils Mittwoch um 18 Uhr live und ist im Nachgang auch auf Youtube zu sehen.

Gülsha Adilji ist regelmässige Kolumnistin der «Nordwestschweiz»-Newsportale, zum Beispiel diese: "Ich hasse Reisen". und sie ist regelmässig mit eigenen Bühnenprogrammen auf Tournee.