"Phenomenal" heisst der Song vom Album "Mit Absicht" (2011) der zurzeit pausierenden Gruppe um den Troubas-Kater-Frontmann QC. Und die Ähnlichkeit zwischen diesem und jenem von Harris ist im wahrsten Sinne des Wortes phänomenal.

Wie ein Mitglied der Berner und Bieler Band am Donnerstag auf Facebook schrieb, könne man die Songs gleichzeitig laufen lassen. "Tempo und Tonart stimmen auch", schrieb er dazu. Der Clou: Pharrell Williams, der neben Katy Perry und Big Sean im Clip vorkommt, singt nach fast zwei Minuten "Can I steal it from you" ("kann ich es von dir stehlen").