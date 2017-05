Beim Fernsehen sei er deswegen oft gehänselt worden, erinnert sich der frühere Journalist und heutige Musiker ("As Long As I Can Sing") im Gespräch mit dem "Migros-Magazin". Die Zeitschrift zeigt auch ein Bild des besagten Rucksacks: schwarz, ledern, im Stile wie ihn heute jeder Hipster am Rücken trägt.