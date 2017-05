Am Donnerstag erreichte das Paar den Gipfel des 8091 Meter hohen Annapurna in Nepal, berichteten italienische Medien am Donnerstag. Die 56-jährige Meroi und der ein Jahr jüngere Benet waren ohne zusätzlichen Sauerstoff unterwegs gewesen. "Es war unser anstrengendster, aber auch unser schönster Aufstieg", berichtete Meroi am Telefon.

Das Paar, das in der Nähe von Tarvisio im Friaul zu Hause ist, hatte 1994 seine ersten Achttausender geschafft. Meroi war im Jahr 2003 die erste Frau, die die drei Achttausender Gasherbrum I, Gasherbrum II und Broad Peak im Karakorum in unmittelbarer Folge bestiegen hat. Für dieses Unternehmen brauchte sie nur 20 Tage.

2009 war die Italienerin eine von drei Frauen, die kurz davor waren, alle Achttausender im Alpinstil bezwungen zu haben. Die anderen beiden waren die Österreicherin Gerlinde Kaltenbrunner und die Spanierin Edurne Pasaban.

Wegen einer plötzlichen - wie sich später herausstellte lebensbedrohenden - Erkrankung ihres Mannes am Kangchendzönga verzichtete Nives Meroi damals auf weitere Expeditionen. Benet musste sich zwei Knochenmarktransplantationen unterziehen und pausierte zwei Jahre.