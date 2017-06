Das sagte der 51-Jährige am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Yoshiki, der mit vollem Namen Yoshiki Hayashi heisst, hatte sich im Mai in Los Angeles einen künstlichen Halswirbel einsetzen lassen.

Mit dunkler Sonnenbrille, Lederkluft und Halskrause erschien Yoshiki nun erstmals seit der OP vor der Presse in Tokio, um seine bevorstehende Tournee vorzustellen. "Ich habe darüber nachgedacht und muss sagen, Headbanging ist nicht gut", sagte er. Aber darauf verzichten wird der Drummer darauf wohl nicht, wie er einräumte: "Ich werde es wohl wieder tun, es sei denn, ein Gesetz verbietet es."

Ein Neurochirurg in Japan hatte dem Rocker gesagt, seine Halsverletzungen seien so schwerwiegend, dass ein Rugby-Profi damit seine Karriere beendet hätte. Entsprechend lange dauert offenbar die Genesung: "Es geht mir nicht gut. Es tut sehr weh", sagte Yoshiki. Vermutlich habe sein Körper den künstlichen Wirbel noch nicht angenommen.

Die Band X Japan feierte vor allem in den 80er und 90er Jahren grosse Erfolge. Sie ist bekannt für ihre fanatischen Fans. Yoshiki verausgabt sich bei seinen Auftritten am Schlagzeug so sehr, dass er bereits mehrmals auf der Bühne kollabierte. Bei seinen nächsten Konzerten im Japan im Juli werde er sich statt ans Schlagzeug ans Klavier setzen, kündigte der Drummer an, der zugleich klassischer Pianist ist.

Im Januar hatte Yoshiki bei einem Konzert in der New Yorker Carnegie Hall mit dem Philharmonieorchester Tokio Piano gespielt. Damals spürte er bereits ein Taubheitsgefühl in der linken Hand, gab aber auch in den folgenden Wochen noch Konzerte.