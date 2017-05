Zu dem Auftritt sei es gekommen, weil er kurz vorher auf einer Verlobungsparty nackt aus einer Torte gesprungen sei und später beim Feiern in einer Disco noch einmal die Hüllen fallen liess. "Da kam der Besitzer des Clubs zur mir und meinte: He du, nicht übel! Was machst Du kommenden Freitag? Und irgendwie willigte ich im Rausch ein, für Geld wieder zu strippen", sagte der Ehemann von Penelope Cruz der "Süddeutschen Zeitung". Seine Mutter habe ihn dann aus dem Publikum heraus angefeuert. "Die fand das lustig."