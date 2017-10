Zu Beginn ihrer Karriere sei ihr nahegelegt worden, für eine Rolle in kürzester Zeit mehrere Kilo abzunehmen, sagte sie bei einem Event des Magazins "Elle" am Montagabend (Ortszeit). "Eine Produzentin liess mich mit etwa fünf anderen, sehr viel dünneren Frauen in einer Reihe nackt aufstellen. Wir standen nebeneinander, nur unsere Geschlechtsteile mit Klebeband bedeckt", sagte die 27-Jährige. "Die Produzentin empfahl mir, die Nacktfotos als Inspiration für meine Diät zu benutzen."

"Ich war gefangen", sagte Lawrence. "Ich wollte kein Whistle-Blower sein, ich wollte keine beschämende Geschichte, über die in einer Zeitschrift geredet werden würde - ich wollte eine Karriere." Erst als gefeierte Schauspielerin habe sie die Kraft gehabt, Nein zu sagen.

Lawrence rief dazu auf, Missbrauchsvorwürfe ernst zu nehmen und zu verfolgen. "Wir werden zusammen und ab sofort verhindern, dass es weiter solche Verhaltensweisen gibt."