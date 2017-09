Die Rolle sei viel düsterer als ihre bisherigen Rollen. "Niemand sollte das durchmachen, was man im Film sieht." In "Mother" spielt Lawrence eine Frau, deren friedvoller Alltag mit ihrem Ehemann sich in einen Alptraum verwandelt, als ungebetene Gäste ins Haus kommen.

Schon das Lesen des Drehbuchs habe sie sehr aufgewühlt. "Ich habe das Skript weggelegt und gesagt 'Ich will das nicht in meinem Haus'", so Lawrence. Der Film von Regisseur Darren Aronofsky, mit dem Lawrence privat liiert ist, sei ein "Überfall". Aber deswegen sei er auch ein Meisterwerk. "Das macht Darren so genial, und darum wollte ich schon immer mit ihm zusammenarbeiten."