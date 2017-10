Mit ihm habe er seine ganze Jugend verbracht. "Die Schwalben sind sein Begleitschutz in den Himmel", erklärte der 34-jährige Schwyzer gegenüber "20 Minuten". Seinem Lieblingskünstler, Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker, ist der Schriftzug "Can I Say" gewidmet. So lautet auch die Biografie des Musikers, mit dem Herger nach eigenen Angaben gewisse Ähnlichkeiten hat.

Im Weiteren prangen auf dem Körper des studierten Betriebsökonomen einige englische Wörter, ein Kreuz, eine Pistole - und Rosen. "Die haben nichts mit dem 'Bachelor' zu tun", sagt er. "Eine Rose hat für mich eine besondere Aussagekraft. Wenn ich eine Rose verschenke, bedeutet das etwas - vor der Sendung hab ich davon auch noch nicht viele verteilt."