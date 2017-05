Was die Aufgabe von Geschichtenerzähler ist, weiss Lüscher, der 2013 mit seinem Erstling "Frühling der Barbaren" grossen Erfolg feierte, sehr genau. Er hält es mit Robert Walser: Autoren sollten "gute Nasen haben und erschnüffeln können, was in der Gesellschaft gärt", sagte der Schweizer, der in München lebt, im Interview mit der "SonntagsZeitung".

Auch wenn die Auswirkungen von Literatur auf die heutige Gesellschaft bescheiden sind, müssten Autoren Fragen stellen und Konsequenzen bestimmter Handlungen aufzeigen, ist Lüscher überzeugt. Seine Vorstellungen wird der Schriftsteller, der in diesem Jahr den Roman "Kraft" veröffentlichte, im Podium "Macht der Geschichten" an den Solothurner Literaturtagen am 26. Mai kundtun.