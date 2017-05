Die Aufnahme machte der frühere Fotograf von Ex-US-Präsident Barack Obama, Pete Souza. Spacey macht damit Werbung für die inzwischen fünfte Staffel der Netflix-Serie "House of Cards", die ab 30. Mai zu sehen sein soll.

Spacey spielt in der Serie an der Seite von Schauspielerin Robin Wright den machtbesessenen US-Präsidenten Frank Underwood. In der zweiten Staffel hatte Underwood die seinen politischen Plänen gefährlich gewordene Journalistin Zoe Barnes mit einem Stoss vor einen U-Bahn-Zug getötet. Bereits zuvor hatte er einen Politiker-Kollegen mit Autoabgasen vergiftet.