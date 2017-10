Parker, die bei den ersten beiden Kinofilmen auch als Produzentin mitwirkte, hatte in der letzten Woche bestätigt, dass der geplante dritte Kinofilm doch nicht zustande komme. Cattrall zeigte sich nach US-Medienberichten enttäuscht darüber, dass sie ausgerechnet jetzt in der Presse als "Diva" mit zu hohen Forderungen bezeichnet werde.

Dafür machte sie Parker am Montag in einem Interview des britischen Fernsehsenders ITV mitverantwortlich. "Ich glaube sie hätte netter sein können", sagte die britische Schauspielerin. "Ich weiss nicht, was ihr Problem ist. Das wusste ich noch nie." Sie habe schon seit fast einem Jahr "nein" zu der Fortsetzung gesagt.

Parker hatte im US-Fernsehsendung in der vergangenen Woche gesagt, dass es "Sex and the City 3" nicht geben werde: "Es ist vorbei. Wir machen es nicht." Sie sei enttäuscht, und es tue ihr vor allem für die Fans leid, die sich einen weiteren Film so sehr gewünscht hätten. "Sex and the City 2" war 2010 in die Kinos gekommen.