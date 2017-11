"Mein Stiefvater war ein sehr gemeiner, kalter und angsteinflössender Mann. Allein seine Gegenwart rief Schrecken hervor, seine Strafen waren unmenschlich", wurde die 49-Jährige am Montag in einer Mitteilung zitiert.

Die Misshandlungen hätten sie lange verfolgt, in Form von Schulproblemen, Depressionen und Magersucht. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Songs will die ehemalige Kandidatin von "The Voice of Germany" für den guten Zweck spenden.