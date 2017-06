"In diesem Moment ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen: Wenn sich Freunde bei dir über deinen besorgniserregenden Gewichtsverlust erkundigen, freust du dich? Das kann es doch nicht sein!", wird sie von "watson.ch" zitiert.

Heute ist die Miss Schweiz von 2010 normalgewichtig, wird in der Branche aber unter der Rubrik "Curvy" geführt. Das dürfe man nicht ernst nehmen, so Cook: Was in der richtigen Welt normal ist, ist in der "Parallelwelt" des Modebusiness schon "Plus Size". In den USA sei "Curvy" gefragt, man müsse nur straff sein.

Modeln will die 28-Jährige weiter, so lange sie gebucht wird. Für danach hat sie einen Plan B, ein Projekt, über das sie noch nicht sprechen möchte - "Es hat etwas mit dem Bereich 'Curvy' zu tun - und ich bin der Meinung, da fehlt noch einiges in der Schweiz."