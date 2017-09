Das Lied "Demos el primer paso" (Machen wir den ersten Schritt) ist eine Mischung aus Rap, Pop und Kirchengesang. "Rap geht einem nicht aus dem Kopf", schwärmt die junge Schwester. "Und wenn er von der tiefen Wahrheit handelt, der Menschwerdung Christi, ist er noch frappierender." Im vergangenen Jahr nahm sie an einem Gesangswettbewerb im Fernsehen teil, dem sie auch ihren Auftritt vor dem Papst verdankt.

Maria Valentina spielte in ihrer Jugend Rockgitarre, im Alter von 17 Jahren trat sie nach der unerwarteten Heilung von einer schweren Lebererkrankung in den Orden ein. Zu ihrem weissblauen Gewand trägt sie am liebsten Turnschuhe, im Orden spielt sie Gitarre und Ukulele.

Im Mittelpunkt des fünftägigen Kolumbien-Besuchs des Papstes steht der Prozess der Aussöhnung zwischen Regierung und Rebellen. Im November 2016 hatte die Regierung in Bogotá ein historisches Friedensabkommen mit der Farc-Guerilla geschlossen, das gut ein halbes Jahrhundert der Kämpfe beendete.

