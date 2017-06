Media Control zählt die verkauften Tonträger - und nach diesem System hat die Schlagerkönigin die Nase vorn, wie "promiflash.de" berichtet. GfK Entertainment dagegen wertet den erzielten Umsatz, und das Album "Keine Nacht für Niemand" von Kraftklub hat offenbar letzte Woche mehr Geld eingebracht.

In der Schweiz steht das Album "Helene Fischer" - wie in Österreich auch - seit Verkaufsstart vor drei Wochen auf Platz eins. Die neue Scheibe von Kraftklub wird erst in der nächsten Hitparade erfasst.