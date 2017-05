Die 26-Jährige spielte damit auf ein im Internet kursierendes Video an. Aufnahmen von Besuchern zeigen sie in dem Lokal in Wien bauchfrei und sichtlich betrunken. Auf dem fast zweiminütigen Clip ist zu sehen, wie die Schauspielerin auf die Tanzfläche kriecht, dann an einer Pole-Dance-Stange tanzt und schliesslich zurück zu ihrem Platz wankt.

"Schaut, niemand möchte vom Internet daran erinnert werden, dass er versucht hat, an einer Strip-Stange zu tanzen", schrieb Lawrence und bewies am Ende ihres Facebook-Eintrags, dass sie über sich selbst lachen kann: "Ganz ehrlich, ich glaube, ich tanze ziemlich gut."

Bei den Fans kam die schlagfertige Art der jungen Schauspielerin überwiegend gut an. "Du solltest dich nicht dafür entschuldigen müssen, dein Leben zu leben", kommentierte eine Facebook-Nutzerin, "Auf geht's, Mädchen! Hab Spass!", schrieb eine andere.