Die 45-Jährige feierte mit Musicals wie "Rent" und "Wicked" Erfolge am New Yorker Broadway. In der Originalversion des Disney-Films "Frozen" spricht und singt Menzel die Rolle der Königin Elsa. Ihr Song "Let It Go" gewann 2014 einen Oscar.

Bei der Preisverleihung hatte Hollywood-Star John Travolta Menzel aus Versehen als "Adele Dazeem" vorgestellt und damit für unzählige Witzeleien in sozialen Netzwerken gesorgt.