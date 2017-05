Er wolle versuchen, Menschen aufzurichten, und ihnen dabei helfen, wieder auf die Beine zu kommen, hatte der 44-Jährige vor dem Auftritt gesagt. Alle Einnahmen des Konzerts sollen den Familien der Opfer des Anschlags vom Montag vergangener Woche zugutekommen. Der Attentäter hatte 22 Menschen nach einem Konzert der Sängerin Ariana Grande mit in den Tod gerissen.

Den 1400 Zuschauern bot Liam Gallagher einige neue Songs aus seinem kommenden Album mit dem Titel "As You Were". Bekannte Tracks aus Oasis-Zeiten wie "Morning Glory", "D'You Know What I Mean?" und "Slide Away" kamen allerdings besser an. Hoffnungen von Fans, auch sein Bruder Noel Gallagher werde auf die Bühne kommen, erfüllten sich nicht. Weitere Konzerte plant der 44-Jährige in London, Dublin und Glasgow.